Первый джазовый фестиваль Fabric Jazz под открытым небом стартовал в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лучшие джазовые музыканты Урала собрались на первый джазовый фестиваль Fabric Jazz в Тюмени. Он пройдет 7-8 июня. Событие открыло традиционное джазовое шествие и концерт на Центральной площади возле здания правительства Тюменской области 7 июня в 19 часов.

По словам директора областного департамента культуры Елены Майер, джаз очень созвучен настоящему времени – динамичному, быстроразвивающемуся, быстроменяющемуся. В 2023 году в программу "Лета в Тобольском кремле" впервые включили джазовое направление и получили большое количество позитивных отзывов.

"Мы решили, что должны обратиться в эту сторону. Когда сообщество джазовой музыки Fabric Jazz с артистами оркестра "Золотая труба" обратились с предложением провести в рамках юбилейных мероприятий к 80-летию Тюменской области первый джазовый фестиваль, департамент культуры региона и концертно-театральное объединение поддержали эту инициативу", - рассказала Елена Майер.

Она отметила, что проведение джазового фестиваля расширит культурную повестку региона, поможет реализации концепции по развитию креативных индустрий и привлечет туристов не только на сильную историческую составляющую или термальные источники, но и на событийные мероприятия.

Заместитель генерального директора по развитию ТКТО Ксения Татаренко рассказала, что идея о создании летнего джазового проекта пришла легко и спонтанно.

"По-моему, в воздухе давно витал запрос, причем как слушателей, так и музыкантов на такую историю. Мы с ребятами: Артемом Техненко (FabricJazz), Тимуром Бахровым (джаз-оркестр "Золотая труба"), Ирой Катигаровой (Морелеса) все давно знакомы, живем и работаем в Тюменской области, любим джаз и однажды задумали летний джазовый фестиваль. Обратились с предложением в областной департамент культуры региона и быстро получили положительный ответ и поддержку. Уверена, это будет по-летнему свежо и по-джазовому атмосферно", - отметила Ксения Татаренко.

По словам основателя Тюменского джазового клуба FabricJazz Антона Техненко, было приятно, что идею поддержали и в департаменте культуры, и в ТКТО.

"Создание и организация фестиваля – это большая командная работа и настоящая коллаборация", - подчеркнул он.

Главный дирижер эстрадно-джазового оркестра "Золотая труба" Тимур Бахров рассказал, что сегодня прозвучит все самое лучшее, яркое и разножанровое.

"Приятно, что Илиана поддержала наше начинание. Это позволит, помимо классического джаза сыграть так называемый афро-кубинский джаз, очень модный сейчас в мире. Сделали для этого специальные аранжировки. Изюминкой программы станет новая оригинальная аранжировка "Besame mucho", в которой раньше она еще не звучала", - поделился Тимур Бахров.

Кубинская певица Илиана Санчез отметила, что Тюмень для нее не просто город, а место, где восемь лет назад она обрела первых русских друзей и начала говорить на русском языке.

"Очень трогательно и приятно, что именно в Тюмени меня пригласили на такой фестиваль, я счастлива", - заявила певица.

На концерте зрители смогут насладиться выступлением эстрадно-джазового оркестра "Золотая труба" и хедлайнера фестиваля с Кубы - Илианы Санчез. Это открытое мероприятие для горожан и гостей областной столицы.

8 июня джазовый фестиваль продолжится в загородном природном комплексе "Морелеса". С 12 до 22 часов слушателей ждет 10 часов нон-стоп джаза от десятков коллективов и 70 музыкантов. Под открытым небом прозвучат мелодии и ритмы со всех уголков мира.

Инна Кондрашкина