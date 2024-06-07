Автомобилистам запретили парковаться ночью у торгового центра “Рентал” в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Парковка у торгового центра “Рентал" на ул. Герцена в Тюмени запрещена ночью с 22 до 7 часов, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Тюменцы неоднократно жаловались на скопление автомобилей с молодежью ночь на парковке и громкую музыку, которая нарушает режим тишины.

Теперь парковаться здесь в ночное время запрещено. Наряд ДПС, работающий ночью в центре города, будет заезжать на парковку для контроля соблюдения введенных ограничений.

Ситуацию на парковке будут мониторить.