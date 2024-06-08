  • 8 июня 20248.06.2024суббота
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер северный

80 лет — 80 фактов о Тюменской области

ГИБДД: дети ежедневно попадают в ДТП на электросамокатах, скутерах, питбайках

Общество, 15:51 08 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дорожных аварий с участием детей в Тюменской области стало меньше, но обстановка с детской аварийностью остается сложной, особенно это касается первых дней летних каникул: дети ежедневно попадают в ДТП на электросамокатах, скутерах, питбайках, сообщает региональная ГИБДД.

159 ДТП с участием детей произошло в регионе с начала 2024 года, два ребенка погибли, 175 детей ранены. 82 % этих аварий произошли по вине взрослых водителей. Почти в полтора раза выросло число ДТП с участием детей-пассажиров, при этом каждый 10-й ребенок перевозился без удерживающих устройств, с нарушением ПДД.

"Автоинспекторы во всех городах и районах региона проводят рейды и предупредительную работу с водителями-родителями, перевозящими детей в автомобилях. В этом году к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей привлечены более 4 тысяч водителей", - сказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

В летние каникулы пройдут выставки детских автокресел у детских садов и поликлиник, объясняя родителям важность использования автокресла для ребенка в каждой поездке, а также алгоритм правильного подбора и установки удерживающего устройства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГИБДД по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:12 08.06.2024Тюменка Кристина Ермолаева вошла в число лучших китаеведов страны
17:03 08.06.2024Тюменцы экспромтом спели "Катюшу" под аккомпанемент домбры
16:43 08.06.2024Чуваши из разных районов Тюменской области встретились на Акатуе
16:40 08.06.2024Сквер Выпускников в Тобольске благоустроят на два месяца раньше срока