ГИБДД: дети ежедневно попадают в ДТП на электросамокатах, скутерах, питбайках

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дорожных аварий с участием детей в Тюменской области стало меньше, но обстановка с детской аварийностью остается сложной, особенно это касается первых дней летних каникул: дети ежедневно попадают в ДТП на электросамокатах, скутерах, питбайках, сообщает региональная ГИБДД.

159 ДТП с участием детей произошло в регионе с начала 2024 года, два ребенка погибли, 175 детей ранены. 82 % этих аварий произошли по вине взрослых водителей. Почти в полтора раза выросло число ДТП с участием детей-пассажиров, при этом каждый 10-й ребенок перевозился без удерживающих устройств, с нарушением ПДД.

"Автоинспекторы во всех городах и районах региона проводят рейды и предупредительную работу с водителями-родителями, перевозящими детей в автомобилях. В этом году к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей привлечены более 4 тысяч водителей", - сказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

В летние каникулы пройдут выставки детских автокресел у детских садов и поликлиник, объясняя родителям важность использования автокресла для ребенка в каждой поездке, а также алгоритм правильного подбора и установки удерживающего устройства.