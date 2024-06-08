Новый состав автомобильной аптечки утвердили в России

| Фото: /vk.com/anton_terexin | Фото: /vk.com/anton_terexin

Новый состав автомобильной аптечки утвердил Минздрав РФ. Добавлены хирургические ножницы, маркер и термоодеяло размером не менее 160 × 210 см, сообщает заместитель главного врача по оказанию экстренной помощи и инновациям ОКБ № 2 Антон Терехин.

"Отрадно, что учтена часть наших предложений по наполнению авто- и индивидуальных аптечек. От имени волонтёров своего соцпроекта озвучил их в мае прошлого года в госдуме на круглом столе "Первая помощь. Совершенствование правового регулирования". В частности, необходимость спаспокрывала мы аргументировали его многофункциональностью. Помимо прямого назначения, оно может использоваться как фиксирующая повязка при подозрении на перелом тазовых костей и в некоторых случаях как носилки. Вес человека средней комплекции выдерживает на протяжении нескольких сотен метров - проверяли на практике", - пояснил доктор.

Новые правила комплектации автомобильных аптечек вступят в силу 1 сентября 2024 года. С этой же даты в школах взамен ОБЖ стартует новый учебный предмет "Основы безопасности и защита Родины". Отдельным модулем в него включено обучение основам первой помощи, в том числе при боевых ранениях.

"Здесь нам тоже есть что предложить родной Тюмени и стране. Разработали с волонтёрами комплект пособий по обучению первой помощи. В него входят сборник методических рекомендации с поурочными техкартами для педагогов и три рабочих тетради непосредственно для самих школьников", - рассказал заместитель главного врача по оказанию экстренной помощи и инновациям ОКБ №2.