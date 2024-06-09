Правительство Тюменской области оказывает содействие следствию по делу Вячеслава Вахрина

| Фото: СК России по Тюменской области | Фото: СК России по Тюменской области

Правительство Тюменской области оказывает полное содействие следствию по факту задержания по подозрению в получении взятки замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина. Александр Моор в курсе данной ситуации, пишет информационный центр регионального правительства.

Вне зависимости от обстоятельств, сфера ЖКХ, курируемая Вячеславом Вахриным, продолжит работу в штатном режиме. Все необходимые решения, связанные с временным исполнением обязанностей куратора сферы будут приняты в понедельник.

В части принятия кадровых решений, действия правительства Тюменской области будут осуществляться в соответствии с законодательством. В понедельник будет назначена проверка по данному факту. В рамках этой проверки изучат конкретные обстоятельства дела, которые определят решения в отношении Вячеслава Вахрина.