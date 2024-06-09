Выставку трофейной техники НАТО в Уральском федеральном округе можно посетить до 17 июля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка трофейной техники НАТО, привезенной из зоны СВО, открылась в Верхней Пышме 8 июня. Посмотреть на экспонаты жители и гости Свердловской области смогут до 17 июля.

Боевые машины привезены с фронта. Они были подбиты и захвачены военнослужащими группировки "Центр" в зоне специальной военной операции. Среди образцов можно увидеть танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и другие.

Военнослужащие ремонтных подразделений постарались привести технику противника в порядок, чтобы дать максимально достоверное представление о том, каким угрозам приходится противостоять российским военным.

"Это первая экспозиция, которая открывает цикл военной техники, утилизированной на поле боя нашими бойцами. Экспонатов за лентой много, организаторы постараются ознакомить вас со всем видовым разнообразием. Каждый из этих образцов – настоящий трофей. Это победа в реальном бою. Мужество, доблесть, отвага наших солдат. Прикоснитесь к экспонатам, почувствуйте, как под шквальным огнем наши бойцы, презирая страх идут вперед и жгут броню противника, как вместе с натовским железом горит надежда нацизма", – сказал заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Александр Калиберда.

Кроме того, в день открытия выставки была представлена разработка молодых российских инженеров – дрон “Упырь”. Это компактный, малозаметный агрегат с отличными летными характеристиками. “Он получил известность по всей линии боевого соприкосновения и стал настоящим кошмаром для бронетехники, блиндажей и закрытых огневых позиций”, – подчеркнул заместитель полпреда.

Военнослужащий 15-й отдельной мотострелковой бригады с позывным "Кум" помогает представить военную технику противника посетителям. Уроженец Свердловской области прослужил на СВО с сентября по февраль 2023 года. Мужчина получил ранение, сейчас проходит реабилитацию.

"Пикапы противник используют в различных целях – от подвоза личного состава до установки на этих машинах систем залпового огня. Эта техника используется как кочующий миномет. Пикапы быстрые, маневренные. Скорость достигает около 120 километров в час. Но наши ребята все равно подбивают такую технику. Тяжелую иностранную технику хвалят за то, что там высокая живучесть, но это не так. Российская армия развенчала миф о НАТОвской технике", – рассказал об экспонатах "Кум".

Посетить экспозицию на площади Дворца спорта можно ежедневно – с 9 до 21 часа. Отметим, эта выставка ранее была представлена на Поклонной горе в Москве.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин