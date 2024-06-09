Врачи спасли тоболяка с синдромом длительного раздавливания

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тобольские врачи из ОБ № 3 спасли мужчину с синдромом длительного раздавливания. Он проспал на одном боку более 12 часов, что привело к серьёзным последствиям для здоровья.

Продолжительное давление на конечности нарушило кровообращение и разрушило мышечные ткани. Это состояние, часто возникающее у пострадавших во время землетрясений или других катастроф, сопровождается интоксикацией организма продуктами распада мышц. В результате у пациента развилась острая почечная недостаточность, сообщает пресс-служба областной больницы №3.

"Мужчину госпитализировали в отделение реанимации, где началась интенсивная терапия. Основное внимание было уделено восполнению потерь жидкости и заместительной почечной терапии, что значительно улучшило ситуацию. Пациент пришёл в сознание, а состояние сдавленных мышц более не ухудшалось, что позволило избежать экстренной операции", – рассказал завотделением реанимации Владимир Маслов.

Дальнейшее лечение включало сеансы гемодиализа, благодаря которым мужчина начал восстанавливаться и самостоятельно передвигаться, находясь под наблюдением врачей травматологического отделения.

"В результате объёмного и длительного лечения удалось купировать отёк конечностей и восстановить функцию почек. Пациент демонстрировал положительную динамику, начал самостоятельно ходить и обслуживать себя. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает", — поделилась результатами лечения заведующий травмотделением Екатерина Петухова.

Врачи рекомендуют соблюдать режим труда и отдыха, избегая чрезмерных нагрузок и длительных периодов неподвижности, чтобы не допустить опасных для здоровья состояний.