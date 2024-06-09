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12 пьяных водителей остановили в Тюменской области за сутки

Происшествия, 13:08 09 июня 2024

ГАИ Тюменской области | Фото: ГАИ Тюменской области

12 пьяных водителей отстранили от управления транспортом в Тюменской области за сутки. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Так, автомобиль "ВАЗ-21150" съехал в кювет и опрокинулся на 40 километре автодороги Голышманово - Бердюжье в Голышмановском округе. 38-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Показания алкотестера составили 0.99 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчина пояснил, что ехал с дня рождения домой к родителям.

Правонарушитель привлечён к ответственности за нетрезвое вождение.

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# ГАИ , пьяные водители

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