12 пьяных водителей остановили в Тюменской области за сутки

| Фото: ГАИ Тюменской области | Фото: ГАИ Тюменской области

12 пьяных водителей отстранили от управления транспортом в Тюменской области за сутки. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Так, автомобиль "ВАЗ-21150" съехал в кювет и опрокинулся на 40 километре автодороги Голышманово - Бердюжье в Голышмановском округе. 38-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Показания алкотестера составили 0.99 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчина пояснил, что ехал с дня рождения домой к родителям.

Правонарушитель привлечён к ответственности за нетрезвое вождение.