Тюменцев приглашают на диагностику здоровья и лекцию от врача-терапевта

| Фото: ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативно-диагностический центр» | Фото: ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативно-диагностический центр»

Палатку здоровья развернут возле Штаба общественной поддержки "Единой России" (ул. Водопроводная, 36) 14 июня. С 12 до 14 часов жители смогут измерить артериальное давление и пройти экспресс-тестирование на сахар и холестерин, сообщают организаторы.

С 13 до 14 часов в конференц-зале Штаба пройдет лекция от Школы артериальной гипертонии. Врач-терапевт поликлиники № 12 Илья Русин расскажет всем желающим о том, что такое артериальная гипертония и как контролировать артериальное давление.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 16+.