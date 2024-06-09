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Тюменцев приглашают на диагностику здоровья и лекцию от врача-терапевта

Общество, 17:42 09 июня 2024

ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативно-диагностический центр» | Фото: ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативно-диагностический центр»

Палатку здоровья развернут возле Штаба общественной поддержки "Единой России" (ул. Водопроводная, 36) 14 июня. С 12 до 14 часов жители смогут измерить артериальное давление и пройти экспресс-тестирование на сахар и холестерин, сообщают организаторы.

С 13 до 14 часов в конференц-зале Штаба пройдет лекция от Школы артериальной гипертонии. Врач-терапевт поликлиники № 12 Илья Русин расскажет всем желающим о том, что такое артериальная гипертония и как контролировать артериальное давление.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 16+.

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# лекция , палатка здоровья , Штаб общественной поддержки

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