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В Тюменском районе на пожаре погиб ребенок

Происшествия, 21:04 09 июня 2024

скриншот видео МЧС России по Тюменской области | Фото: скриншот видео МЧС России по Тюменской области

Пожар в одноэтажном деревянном доме на улице Мира в поселке Богандинский Тюменского района произошел около 17 часов 9 июня. Погиб ребенок, сообщает МЧС России по Тюменской области.

На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение по всей площади дома. Сотрудники подразделений Главного Управления МЧС России по Тюменской области остановили распространение огня.

Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем.

К ликвидации привлекалось 14 человек и пять единиц техники подразделений областного главка МЧС России.

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