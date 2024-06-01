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Фестиваль "Эхо времён" пройдет в Тюмени в июле

Общество, 09:30 11 июня 2024

департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Фестиваль "Эхо времён" пройдет в Тюмени у Войновского пруда 28 июля. Мероприятие направлено на сохранение и популяризацию культурного и исторического наследия Тюмени, сообщает городской департамент культуры.

В рамках исторических реконструкций участники и гости мероприятия увидят воссозданные сцены из разных исторических эпох. На ремесленных ярмарках мастера представят свои работы и проведут мастер-классы.

Предусмотрена также организация круглых столов и лекций. Ведущие историки и экскурсоводы прочтут лекции о важных моментах истории города и его развитии. В ходе концертной программы свои номера представят местные музыкальные коллективы и артисты.

Для всех желающих на площадке фестиваля будут созданы условия для активного отдыха и развлечений.

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