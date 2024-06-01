Тюменское предприятие попало в список недобросовестных за срыв ремонта дамбы в Ишиме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменское предприятие попало в список не добросовестных поставщиков за срыв ремонта противопаводковой дамбы в Ишиме. Компания в установленный контрактом срок к выполнению работ не приступила, свои обязательства не выполнила, сообщает Тюменское управление ФАС России.

"Поскольку общество недобросовестно отнеслось к выполнению своей обязанности в рамках исполнения государственного контракта, комиссия приняла решение о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков", - уточнили в антимонопольном органе.

Предприятие не сможет участвовать в торгах в течение ближайших двух лет.