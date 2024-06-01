Свадебные рушники, тканые ковры и пояса-обереги показали белорусы на фестивале "Мост дружбы"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Свадебные рушники, тканые ковры и элементы национальной одежды представили белорусы на фестивале национальных культур "Мост дружбы" на площади 400-летия Тюмени в День России, 12 июня.

Как рассказала экскурсовод, член национально-культурного общества "Автономия Беларусь" Ирина Ульянова, часть выставки приурочили к Году семьи. Здесь представлены свадебные рушники — полотенца из домотканного холста.

"Рушник имел большое значение в культуре. В Белоруссии есть такое выражение "встать на рушник". Это означало "выйти замуж". Рушник стелили молодым в церкви. Это было символом того, что браки совершаются на небесах. Невеста вышивала рушник исключительно самостоятельно. Для этого она постилась, просила благословения. Этот атрибут мог рассказать о владелице всё. Рассмотрев него, можно было узнать, сколько у девушки братьев и сестёр, из какого она рода. Азбука вышивки — это национальный алфавит. Эти элементы сохранены у белорусов в первозданном виде", — рассказала она.

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По словам экскурсовода, на территории Тюменской области проживает много белорусов. В их числе и потомки так называемых белорусов-самоходов, которые пришли сюда более 100 лет назад. Они чтят и сохраняют свои традиции. На "Мосту дружбы" можно ознакомиться с ткачеством Аромашевского района. Эти коврики сделаны на старинном ткацком станке.

Есть и пояса, которые всегда были важной частью костюма всех славянских народов. Без этого предмета мужчина никогда не выходил на улицу. Пояс служил и частью костюма, и оберегом. На них можно заметить поясах уникальные узоры, которые чаще всего были именными. Они могли многое рассказать о человеке.

На этой площадке представлена и традиционная белорусская вышивка. Это всегда орнаменты красного цвета на белом фоне. Самая распространенная культура в Белоруссии — лен. Ткани из него не требуют дополнительного окрашивания.

"Старинная белорусская вышивка — это всегда красное на белом. Все остальные цвета пришли гораздо позднее, во второй половине XIX века. Для меня было загадкой, почему все-таки красный, ведь в Белоруссии очень много разных растений, черника, голубика, васильки. Как оказалось, когда их применяют для окрашивания тканей, они дают красные оттенки, а не синие. Это так интересно. Когда белорусы пришли в Тюменскую область, то стали использовать другие натуральные красители, например, кору лиственницы. В костюмах появились уже коричневые, зелёные оттенки", — поделилась Ирина Ульянова.

Также на фестивале "Мост дружбы" белорусы проводят мастер-классы по ткачеству и созданию куколок-оберегов из травы.

XXIX областной фестиваль национальных культур "Мост дружбы" продлится до 17 часов. До 16 часов 45 минут будут работать ремесленные мастерские, площадки национальных игр.

Все желающие могут посетить этнокультурные экспозиции, в которых от носителей культуры можно узнать о традициях и обычаях того или иного народа. Вход на площадки свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова