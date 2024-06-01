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Более 400 сотрудников компании "Транснефть – Сибирь" приняли участие в летней спартакиаде

Общество, 15:54 13 июня 2024

Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Более 400 сотрудников АО "Транснефть – Сибирь" посоревновались в летней спартакиаде. В этом году мероприятие проходило под эгидой объявленного в России Года семьи.

11 команд в течение двух дней на спортивных объектах Тюмени проверяли себя в восьми видах спорта. Это волейбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, плавание, мини-футбол, бильярд и легкая атлетика.

В результате первое место заняла команда Урайского управления магистральных нефтепроводов, на втором – спортсмены из Тобольского УМН, на третьей строчке – сборная Нижневартовского управления.

Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

"На спартакиаду мы приехали всей семьей. Благодарна нашей команде, коллегам из других подразделений компании за поддержку. Уверена, здесь каждый участник чувствовал себя членом одной большой дружной семьи", – отметила участница соревнований из Урайского УМН Вера Турковец.

Компания поддерживает стремление своих работников вести спортивный образ жизни. Уже свыше 4,5 тыс. человек посещают бассейны, тренажерные залы и спортсекции. Сотрудники участвуют в корпоративных спартакиадах и состязаниях, мото- и велопробегах, сплавах, всероссийских фестивалях спорта, а также сдают нормы ГТО.

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# АО «Транснефть – Сибирь» , спартакиада

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