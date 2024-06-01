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Более тысячи тюменцев присоединились к онлайн-акции "Свеча памяти"

Общество, 12:25 14 июня 2024

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Более 1 тыс. 180 жителей Тюменской области присоединились ко Всероссийской онлайн-акции "Свеча памяти".

Поучаствовать в ней в преддверии Дня памяти и скорби могут все желающие по ссылке, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Также на сайте благотворительного фонда памятьпоколений.рф, который является организатором акции, можно поддержать ветеранов Великой Отечественной войны.

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# свеча Памяти

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