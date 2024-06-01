1964 год в Тюменской области: начало промышленной добычи нефти и рейс АН-24 из Тюмени в Сургут

Танкер с первой нефтью | Фото: музей истории города Урай Танкер с первой нефтью | Фото: музей истории города Урай

Среди знаковых событий в истории Тюменского региона в 1964 году — отправка первого танкера нефти на Омский нефтеперерабатывающий завод, а также первый рейс самолета АН-24 по маршруту Тюмень — Сургут.

Первый танкер нефти на Омский нефтеперерабатывающий завод был отправлен из с. Шаим Кондинского района.

"К концу мая 1964 года первые баржи нефти с месторождений Шаима, Усть-Балыка, Мегиона пошли на Омский нефтеперерабатывающий завод. Всего в навигацию 1964 года было отправлено 134 тысяч тонн нефти. С этих небольших масштабов поставок начиналась большая нефть Западной Сибири", — рассказала депутат Тюменской областной думы Инна Лосева на открытии выставки, посвященной 60-летию промышленной добычи нефти в Западной Сибири.

Первые отправки промышленной нефти на переработку — событие исключительное, считает председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

"Одновременно принимались на самом высоком уровне правительственные решения о проектировании и строительстве магистральных трубопроводов. И первый магистральный нефтепровод Шаим — Тюмень был введен уже в конце 1965 года. Уже здесь, через железную дорогу, нефть перенаправлялась на Омский нефтеперерабатывающий завод. Конечно же, самый серьезный трубопровод, который в это же время проектировался, это был трубопровод Усть-Балык — Омск. Начало — 1964 год. И это труд геологов. Они открыли месторождения и подали промышленную нефть на переработку", — рассказал он.

Выставка, посвященная 60-летию промышленной добычи нефти в Западной Сибири, работает в Тюменской областной думе. На ней представлены экспонаты из фондов музея Тюменского индустриального университета.

"Конечно, для нашей экономики открытия геологов и первая нефть были как манна небесная. Сложно представить, как бы развивалась наша страна, если бы не было этих открытий, нашей тюменской нефти", — отмечает заслуженный геолог РФ, один из организаторов геологоразведочных работ в Западной Сибири Анатолий Брехунцов.

Также в 1964 году был совершен первый рейс самолетом АН-24 по маршруту Тюмень — Сургут. 14 сентября воздушное судно, рассчитанное на 40 человек, приземлилось в районе Черного Мыса.

В 1960 году в Сургуте для расширяющегося аэропорта отвели новый земельный участок площадью 32 га в районе Черномысовской сельхозартели "Ленинский путь". В 1963 году на нем размещался аэродром размером 1 тыс. 600 на 120 метров. 18 августа 1964 года был издан приказ Уральского управления гражданской авиации о создании Сургутского авиационного предприятия. Одно из главных мест в его работе занимал отдел по специальному применению авиации.

Экипажи вертолетов и самолетов выполняли заявки геологов, рыбаков, геофизиков, связистов и медиков, пишет профессор кафедры истории России Сургутского государственного университета Александр Прищепа в статье "Первые транспортные траектории обеспечения жизнедеятельности сургутских нефтяников" .

В условиях бездорожья услугами авиапредприятия пользовались все организации, занятые на освоении нефтяных и газовых богатств Среднего Приобья.