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Заместителя главврача наказали за коррупционное правонарушение в Тюменской области

Происшествия, 14:15 14 июня 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

На 30 тыс. рублей оштрафован заместитель главврача Аромашевской районной больницы за коррупционное правонарушение, сообщает прокуратура Тюменской области.

Выяснилось, что в 2023 году в больницу был трудоустроен работник, ранее занимавший должность главы сельского поселения Аромашевского муниципального района.

В нарушение требований закона ответственное должностное лицо медучреждения не направило в 10-дневный срок по прежнему месту службы уведомление о приёме на работу бывшего муниципального служащего.

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении.

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# Аромашевский район , прокуратура , штрафы

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