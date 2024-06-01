Заместителя главврача наказали за коррупционное правонарушение в Тюменской области

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

На 30 тыс. рублей оштрафован заместитель главврача Аромашевской районной больницы за коррупционное правонарушение, сообщает прокуратура Тюменской области.

Выяснилось, что в 2023 году в больницу был трудоустроен работник, ранее занимавший должность главы сельского поселения Аромашевского муниципального района.

В нарушение требований закона ответственное должностное лицо медучреждения не направило в 10-дневный срок по прежнему месту службы уведомление о приёме на работу бывшего муниципального служащего.

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении.