  • 16 июня 202416.06.2024воскресенье
  • USD89,0658
    EUR95,1514
  • В Тюмени 29..31 С 5 м/с ветер западный

Владимир Якушев поздравил работников сферы здравоохранения с профессиональным праздником

Политика, 09:31 16 июня 2024

пресс-служба полпреда президента РФ в УФО | Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в УФО

Работников сферы здравоохранения и ветеранов отрасли с Днем медицинского работника поздравил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев, сообщает пресс-служба полпреда.

"Медики – это люди особого склада. У вас холодный ум и горячее сердце, наполненное человеколюбием и состраданием. Вы до последнего бьётесь за своих пациентов. Принимаете сложные решения, берёте на себя ответственность за жизнь и здоровье других. Уральский федеральный округ гордится вами. С начала специальной военной операции вы оказываете помощь военнослужащим и мирным жителям. Отправляетесь с гуманитарными миссиями на Донбасс и в Новороссию, помогаете коллегам в военных госпиталях", - сказал Владимир Якушев.

Он поблагодарил медиков за высокий профессионализм, настойчивость и терпение, пожелал им благополучия, счастья и здоровья.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Владимир Якушев , День медицинского работника

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:31 16.06.2024Владимир Якушев поздравил работников сферы здравоохранения с профессиональным праздником
17:45 15.06.2024Владимир Якушев назначен врио секретаря Генсовета партии "Единая Россия"
16:52 14.06.2024Владимир Якушев: мероприятия по обращению с ТКО, запланированные в 2024 году, должны быть выполнены
11:41 14.06.2024Пятерых жителей Тюменской области наградили медалями и почетными званиями