Владимир Якушев поздравил работников сферы здравоохранения с профессиональным праздником

| Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в УФО | Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в УФО

Работников сферы здравоохранения и ветеранов отрасли с Днем медицинского работника поздравил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев, сообщает пресс-служба полпреда.

"Медики – это люди особого склада. У вас холодный ум и горячее сердце, наполненное человеколюбием и состраданием. Вы до последнего бьётесь за своих пациентов. Принимаете сложные решения, берёте на себя ответственность за жизнь и здоровье других. Уральский федеральный округ гордится вами. С начала специальной военной операции вы оказываете помощь военнослужащим и мирным жителям. Отправляетесь с гуманитарными миссиями на Донбасс и в Новороссию, помогаете коллегам в военных госпиталях", - сказал Владимир Якушев.

Он поблагодарил медиков за высокий профессионализм, настойчивость и терпение, пожелал им благополучия, счастья и здоровья.