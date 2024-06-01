В Тюмени за весну количество вакансий для студентов выросло на 78%

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 78 % выросло количество предложений о работе для кандидатов без опыта и студентов в Тюмени за весну. При этом, подработку можно найти в профильной сфере, где в будущем предстоит работать, такие данные привели эксперты "Авито работы".

Например, будущих педагогов охотно берут вожатыми в загородные лагеря и на летние городские площадки. В обязанностях – сопровождение детей на прогулки и экскурсии, организация их досуга, помощь педагогам. Зарплата от 1 тыс. рублей за смену плюс питание, а на место может претендовать кандидат от 17 лет.

Работу с детьми предусматривает и вакансия аниматора в развлекательном шоу, рассчитанная как на временную, так и на постоянную занятость. Для кандидата без опыта организуют обучение, а мероприятия проводятся только в пределах Тюмени. Оплата составит до 3 тыс. рублей в час.

Сотрудник аттракциона виртуальной реальности также будет много общаться с детьми и взрослыми, поэтому ему понадобятся хорошо развитые коммуникативные навыки. А ещё он сможет и сам периодически надевать VR-шлем и быть игроком. Оператору предлагают график двое суток работы через двое суток отдыха и оплату от 30 тыс. до 33 тыс. рублей в месяц.

В одной из служб доставки готовой еды курьеру обещают удобный график и рабочий день от четырех часов, оплату от 2 тыс. 500 рублей за смену, еженедельные выплаты, возможность развозить заказы в удобном районе.

Продавцу-консультанту в салоне мобильной связи также предлагают гибкий график, бесплатное обучение и оплачиваемую стажировку, а его заработок будет складываться из фиксированной ставки, процентов с продаж и премий, что составит от 35 тыс. до 52 тыс. рублей в месяц.

Еще одна востребованная позиция в продажах — мерчендайзер. Он занимается выкладкой товаров в торговом зале согласно планограммам, получает фиксированную оплату - 197 рублей за час работы и тоже может выбирать время выхода на смены по свободному графику.