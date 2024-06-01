Сбер и Межрегионфлот подписали соглашение о развитии и цифровизации водного транспорта

| Фото: Пресс-служба Сбербанка | Фото: Пресс-служба Сбербанка

Сбер и Межрегионфлот подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках финансированияинвестиционных проектов, включая строительство судов, а также в рамках цифровизации бизнеса. Подписи в документе поставили управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский и генеральный директор управляющей компании группы "Межрегионфлот" Денис Ушаков.

Сбербанк и Межрегионфлот планируют развивать сектор водного транспорта в Тюменской области. Сторонынамерены реализовать проекты по строительству самоходного сухогрузного судна, используя при этом принципы ESG, внедрять корпоративную автоматизацию и цифровизацию, а также программу "Корпоративное здоровье".

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

"Сбербанк готов поддерживать проекты группы компаний "Межрегионфлот". Банк сможет предоставить финансовую, консультационную и информационную помощь в реализации инициатив, направленных на развитие сектора водного транспорта. Благодаря нашему сотрудничеству компания сможет увеличить свои возможности по всем направлениям деятельности".

Денис Ушаков, генеральный директор управляющей компании группы "Межрегионфлот":

"Мы рады объявить о начале стратегического партнёрства группы компаний "Межрегионфлот" с ведущим банком, что позволит нам значительно расширить возможности финансирования наших инновационных проектов в области судостроения".