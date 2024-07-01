Нефтяные вышки, горячие источники и соболи появились в Тюмени

| Фото: из сообщества "Тюмень | Комфортная городская среда" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень | Комфортная городская среда" во ВКонтакте

Нефтяные вышки, горячие источники и соболи появились на стене гаражного кооператива "Авто-96" в Восточном округе Тюмени в рамках регионального фестиваля "Гаражи фест".

Участники фестиваля из Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска и Сургута превращали в художественную галерею стену гаражного кооператива, выходящую на оживленную трассу, сообщает пресс-служба управы Восточного административного округа.

Темой работ стали 438-й день рождения Тюмени и 80-летие Тюменской области. Уличную галерею и информацию об авторах разместят на сайте проекта, где пройдет голосование по выбору лучшей картины с ул. Монтажников. Завершится оно в середине августа.