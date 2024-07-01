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Карантин по бешенству ввели в Исетском и Аромашевском районах

Общество, 19:03 30 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству ввели в п. Кировский Исетского района и с. Аромашево Аромашевского района 30 июля. Согласно постановлению правительства Тюменской области на этих территориях вводятся ограничения.

Запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывоз восприимчивых животных, отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки, сообщает инфоцентр правительства региона.

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