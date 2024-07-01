Изменения в налогообложении бизнеса обсудили на форуме в Тюмени

| Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Изменения в налогообложении бизнеса обсудили на форуме в Тюмени 30 июля. Эксперты федеральной Ассоциации бухгалтеров-аутсорсеров "Платин[УМ]" и юридических компаний рассказали более 300 представителям предприятий о новых правилах с 2025 года и о финансовом планировании с учетом новых реалий.

По словам члена ТПП ТО, председателя Ассоциации бухгалтеров-аутсорсеров "Платин[УМ]", руководителя центра бухгалтерской и налоговой помощи "Практик[УМ]" Анастасии Лобановой, нововведения повлияют на рынок. Закон утвержден 12 июля, и важно подготовиться к предстоящему году.

"Уровень тревоги высокий у предпринимателей. К сожалению, есть информация, которая не подкрепляется законами. На форуме ответим на самые актуальные вопросы бизнеса", — отметила эксперт.

Форум является уникальным событием в деловой жизни региона. На нем эксперты поделились информацией о том, как будет считаться налог на добавленную стоимость на "упрощенке", о полном переходе на НДС или об освобождении от его уплаты, как будет проходить финансовое планирование с учетом новых реалий, помогут ли изменения в борьбе с дроблением бизнеса и что изменит амнистия. Также речь шла о новых ставках налога на доходы физических лиц,

Форум организован Торгово-промышленной палатой Тюменской области при поддержке Ассоциации бухгалтеров-аутсорсеров "Платин[УМ]".

Оксана Корнеенкова