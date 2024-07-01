В Тюмени открылась выставка "Россия будущего"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мультимедийная экспозиция "Россия будущего" открылась в историческом парке "Россия — моя история" 30 июля. Выставка состоит из 16 тематических блоков. Проект охватывает разные сферы деятельности, его особенностью является интерактивность, поскольку он, в первую очередь, ориентирован на молодежь. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

"Этот проект показывает нам взаимосвязь того, что мы делаем сегодня, и того, какой в будущем будет Россия. Для нашего региона экспозиция является особым подарком от Ставропольского выставочного центра, поскольку Тюменская область в этом году празднует свое 80-летие. Я хочу пожелать посетителям увлекательного путешествия в мир прошлого нашей страны", — сказала Елена Майер.

Выставка включает более 100 проекций фотографий, 19 интерактивных столов, более 50 игр и викторин, живые книги, а также целые залы, изображения в которых меняются в зависимости от ответов и решений пользователей.

"Я прошел по выставке, постарался посмотреть на все глазами ребенка и спросить себя, было бы мне, как ребенку, здесь интересно. Если бы меня не отвлекли, я бы из экспозиции не вышел. Это сделано так, как нравится нашим детям. Я думаю, что выставка будет иметь успех", — отметил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

Отметим, этот проект является беспрецедентным как для музейно-выставочного комплекса, так и для парков подобного формата, курируемых фондом гуманитарных проектов.

Выставка "Россия будущего" будет работать до 31 августа. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 6+.

Юлия Божок