Тюменцы смогут бесплатно научиться актерскому мастерству и режиссуре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стартовал прием заявок на бесплатную театральную школу по актерскому мастерству и режиссуре "Теплица". Тюменцы от 18 до 35 лет могут зарегистрироваться в группе "Космос | Молодежный театральный центр" во ВКонтакте до 30 июня включительно.

Как сообщает "КП-Тюмень", школа пройдет с 2 по 28 июля. В теории и на практике участники познакомятся с пятью направлениями театра: документальным, музыкальным, пластическим, драматическим и кукольным; а также освоят основные театральные профессии.

"Теплица" — уникальная возможность стать частью театрального сообщества. Причем в роли, удобной и комфортной для каждого: помощник режиссера, актер, художник по костюмам. Свой путь обучающиеся пройдут вместе с мастерами направлений, которые помогут раскрыть и развить творческий потенциал", — сказала заместитель руководителя Молодежного театрального центра "Космос" Лидия Фрицлер.

"Теплица" проводится во второй раз. Впервые она прошла в 2023 году, тогда организаторы получили более 100 заявок. В этом году в проекте появились новые направления и события, которые помогут участникам ближе познакомиться друг с другом для комфортной работы над итоговыми показами. Лучшие читки отправятся на гастроли в сентябре этого года.