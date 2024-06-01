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Капсулу времени заложат в День памяти и скорби жители Тобольска

Общество, 12:36 15 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Капсулу времени заложат жители Тобольска 22 июня. В ней горожане соберут памятные для них вещи, которые связаны с Великой Отечественной войной. Акция "Послание сквозь время" приурочена ко Дню памяти и скорби.

"Мы хотим напомнить жителям и гостям города о потерях и подвигах Великой Отечественной войны. Загрузив вещи в капсулу, участники смогут передать воспоминания о прошлом следующим поколениям", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Александра Козютенко.

Горожане могут приносить рисунки, письма, флешки с видео-посланиями. Все предметы поместят в капсулу времени, рядом высадят дерево — символ памяти о предках и начала новой эпохи, а также установят информационную табличку. Капсулу откроют в годовщину 100-летия со дня Великой Отечественной войны.

Акция пройдет 22 июня в 12 часов в Аптекарском саду. Памятные вещи можно принести и заранее, оставить их в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4) и оставить в специальном боксе до 21 июня. Чтобы принять участие в акции дистанционно — нужно внести свои воспоминания или послания в Яндекс.Форму. Её можно найти в официальном сообществе во ВКонтакте мультицентра "Моя территория"|Тобольск", пишет Мегатюмень.

Возрастное ограничение: 4+.

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# Великая Отечественная война , капсула времени , Тобольск

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