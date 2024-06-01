Тюменский эксперт рассказал про территориальный маркетинг на форуме "Путешествуй!" в Москве

| Фото: mendeleevm.ru | Фото: mendeleevm.ru

Тюменский эксперт рассказал про территориальный маркетинг на форуме "Путешествуй!" в Москве. Также CEO диджитал-агентства MENDELEEV Антон Тарасенко поделился тем, как улучшить туристическую привлекательность малых городов на примере Тюменской области.

"Покачивая областную столицу и ее главную туристическую дестинацию — термальные минеральные источники, мы популяризируем отдых с сибирским колоритом. Туристы, приезжающие в Тюмень, могут не только отдохнуть в водах древнего западно-сибирского моря, познакомиться с богатым историческим и культурным наследием, но и узнать о малых городах, в которых есть свои уникальные турпродукты. Например, в Ялуторовске, где выпекают самый большой блин в стране, посетить самые яркие фестивали и национальные праздники в рамках экскурсии "Сибирский карнавал"", - привел пример успешной стратегии продвижения эксперт.

| Фото: mendeleevm.ru | Фото: mendeleevm.ru

А в Ишиме - родине "Конька-Горбунка" туристы могут посетить единственный в стране музей, посвящённый жизни Петра Ершова. Древняя столица Сибири – Тобольск — впечатлит единственным за Уралом белокаменным кремлем. Сегодня город стал одним из кинематографических магнитов страны благодаря съемкам фильмов таких фильмов, как "Тобол", "По щучьему велению", а также начавшимся съемкам картины "Романовы. Преданность и предательство".

Спикер отметил, что маркетинг — важнейшая составляющая развития туристической отрасли. На сегодня в регионе представлено множество ярких туристических направлений, ключевых аттракций и туристических маршрутов, в том числе в малых городах. Поэтому важно выстроить грамотный инструментарий и туристический имидж, а также разрабатывать и совершенствовать новые турпродукты для привлечения потенциальных туристов, сообщает коммуникационное агентство "Менделеев".