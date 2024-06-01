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Более трех тыс. соотечественников переехали в Тюменскую область за 11 лет

Общество, 13:20 15 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более трех тыс. человек переехали по программе переселения соотечественников в Тюменскую область за 11 лет. Благодаря ей, люди имеют возможность вернуться в Россию и самореализоваться на Родине, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Для участников программы предусмотрена единовременная финансовая помощь. Средства можно потратить на обустройство в период адаптации, на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование", - рассказал директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Галина Кириллова поделилась своим опытом переезда из Казахстана в село Казанское. Она отметила, что ни разу не пожалела о своем решении. Девушка устроилась социальным педагогом в сельскую школу.

"Жителям Казанского огромное спасибо за теплую встречу. Благодаря помощи сотрудников миграционной службы, департамента труда и занятости населения Тюменской области, а также коллектива школы, где я работаю, адаптация на новом месте прошла легко", - поделилась педагог.

Более подробно о программе здесь.

Консультацию можно получить в департаменте труда и занятости населения Тюменской области по телефону (3452) 42-60-33, 42-61-26.

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# Александр Сидоров , переселение соотечественников

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