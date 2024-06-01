Более трех тыс. соотечественников переехали в Тюменскую область за 11 лет
Более трех тыс. человек переехали по программе переселения соотечественников в Тюменскую область за 11 лет. Благодаря ей, люди имеют возможность вернуться в Россию и самореализоваться на Родине, сообщает инфоцентр регионального правительства.
"Для участников программы предусмотрена единовременная финансовая помощь. Средства можно потратить на обустройство в период адаптации, на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование", - рассказал директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.
Галина Кириллова поделилась своим опытом переезда из Казахстана в село Казанское. Она отметила, что ни разу не пожалела о своем решении. Девушка устроилась социальным педагогом в сельскую школу.
"Жителям Казанского огромное спасибо за теплую встречу. Благодаря помощи сотрудников миграционной службы, департамента труда и занятости населения Тюменской области, а также коллектива школы, где я работаю, адаптация на новом месте прошла легко", - поделилась педагог.
Более подробно о программе здесь.
Консультацию можно получить в департаменте труда и занятости населения Тюменской области по телефону (3452) 42-60-33, 42-61-26.