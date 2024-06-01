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День лоскутного шитья на публике отмечают тюменские мастерицы

Общество, 14:36 15 июня 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

День лоскутного шитья на публике отмечают тюменские мастерицы на территории музея “Усадьба Колокольниковых” 15 июня.

Как рассказала руководитель тюменского квилт-клуба “Сибирская палитра” Анна Глазунова, День лоскутного шитья на публике – международная дата, отмечается в третью субботу июня.

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“Сибирская палитра” объединяет людей, увлеченных лоскутным шитьем, 14 год. У нас немногочисленный клуб. Количественный состав – шесть человек. В то же время у меня очень большая армия выпускников, друзей, сторонников, которые тоже собираются так”, – поделилась Анна Глазунова.

В 2024 году мастерицы дали название Дню лоскутного шитья на публике – “Лоскутный карман“. Поэтому все мастер-классы, лекции, викторины, вошедшие в программу, посвящены карману. Запланирован показ одежды “Не карманом единым”.

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Анна Глазунова шьет уже около 20 лет, занимается лоскутным шитьем. Преподает 15 лет. Лоскутное шитье тюменка называет большим увлечением.

“Со стороны даже похоже на болезнь, и пусть она будет у нас единственная. Зов предков, зов рода. Мне очень нравится, это интересно. Одежда и аксессуары, выполненные в такой технике, сейчас в тренде. Во-первых, на людях сильно сказалась пандемия, в этот период они вернулись к рукоделию. Во-вторых, мы, лоскутницы, за экологию. Дарим материалам, которые уже не используются, вторую жизнь. Из джинсы, которая будет долго разлагается на свалке, можно сделать сумки, кошельки. Все идет в ход – от самых маленьких лоскутов до больших. Из них можно сделать все, что угодно – это зависит от мастера. И это такой релакс. Для кого-то, возможно, это заработок. Мы все-таки делаем для удовольствия”, – поделилась руководитель тюменского квилт-клуба “Сибирская палитра”.

Мастер-классы и лекции для гостей акции провела участница квилт-клуба Корнелия Захарова. Для всех желающих она проведет занятие по шитью на подольской швейной машинке 1951 года выпуска. Одну из лекций мастерица посвятила уроку по созданию юбок из квадратов ткани.

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“Я очень люблю шить. Лоскутное шитье ценю и уважаю. Вообще считаю, что это отдельная отрасль швейной науки. К сожалению, она нигде не преподается – ни в вузах, ни в техникумах. Но это целая наука, требующая глубокого изучения, со своей историей, своими законами, правилами”, – заключила Корнелия Захарова.

Мероприятие продлится до 18 часов по адресу: ул. Республики, 20.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# лоскутное шитье , мастер-класс

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