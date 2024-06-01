День лоскутного шитья на публике отмечают тюменские мастерицы

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

День лоскутного шитья на публике отмечают тюменские мастерицы на территории музея “Усадьба Колокольниковых” 15 июня.

Как рассказала руководитель тюменского квилт-клуба “Сибирская палитра” Анна Глазунова, День лоскутного шитья на публике – международная дата, отмечается в третью субботу июня.

“Сибирская палитра” объединяет людей, увлеченных лоскутным шитьем, 14 год. У нас немногочисленный клуб. Количественный состав – шесть человек. В то же время у меня очень большая армия выпускников, друзей, сторонников, которые тоже собираются так”, – поделилась Анна Глазунова.

В 2024 году мастерицы дали название Дню лоскутного шитья на публике – “Лоскутный карман“. Поэтому все мастер-классы, лекции, викторины, вошедшие в программу, посвящены карману. Запланирован показ одежды “Не карманом единым”.

Анна Глазунова шьет уже около 20 лет, занимается лоскутным шитьем. Преподает 15 лет. Лоскутное шитье тюменка называет большим увлечением.

“Со стороны даже похоже на болезнь, и пусть она будет у нас единственная. Зов предков, зов рода. Мне очень нравится, это интересно. Одежда и аксессуары, выполненные в такой технике, сейчас в тренде. Во-первых, на людях сильно сказалась пандемия, в этот период они вернулись к рукоделию. Во-вторых, мы, лоскутницы, за экологию. Дарим материалам, которые уже не используются, вторую жизнь. Из джинсы, которая будет долго разлагается на свалке, можно сделать сумки, кошельки. Все идет в ход – от самых маленьких лоскутов до больших. Из них можно сделать все, что угодно – это зависит от мастера. И это такой релакс. Для кого-то, возможно, это заработок. Мы все-таки делаем для удовольствия”, – поделилась руководитель тюменского квилт-клуба “Сибирская палитра”.

Мастер-классы и лекции для гостей акции провела участница квилт-клуба Корнелия Захарова. Для всех желающих она проведет занятие по шитью на подольской швейной машинке 1951 года выпуска. Одну из лекций мастерица посвятила уроку по созданию юбок из квадратов ткани.

“Я очень люблю шить. Лоскутное шитье ценю и уважаю. Вообще считаю, что это отдельная отрасль швейной науки. К сожалению, она нигде не преподается – ни в вузах, ни в техникумах. Но это целая наука, требующая глубокого изучения, со своей историей, своими законами, правилами”, – заключила Корнелия Захарова.

Мероприятие продлится до 18 часов по адресу: ул. Республики, 20.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова