Кратковременные дожди и грозы прогнозируются в Тюменской области 16 июня
Общество, 17:03 15 июня 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Кратковременные дожди и грозы прогнозируются в Тюменской области 16 июня. Местами по югу региона возможен ливень, град. Ветер усилится до 17-20 местров в секунду, сообщает Тюменский ЦГМС.
Главное управление МЧС России по Тюменской области просит жителей региона быть внимательными и осторожными.
В случае возникновения экстренных ситуаций звоните по единому телефону 112.