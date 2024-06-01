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Кратковременные дожди и грозы прогнозируются в Тюменской области 16 июня

Общество, 17:03 15 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кратковременные дожди и грозы прогнозируются в Тюменской области 16 июня. Местами по югу региона возможен ливень, град. Ветер усилится до 17-20 местров в секунду, сообщает Тюменский ЦГМС.

Главное управление МЧС России по Тюменской области просит жителей региона быть внимательными и осторожными.

В случае возникновения экстренных ситуаций звоните по единому телефону 112.

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