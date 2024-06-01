60 км дорог построят и отремонтируют в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

60 км объектов улично-дорожной сети, ведущих к садоводческим хозяйствам, отремонтируют и построят в этом строительном сезоне в Тюмени. Работы будут проводиться в том числе и в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В его перечень вошло двухполосное автомобильное полотно по улице Барнаульской от Аккумуляторной до Обхода города, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Процесс начался ещё в мае. Сейчас там завершили обустройство парковочных пространств, одно из существовавших приводят в нормативное состояние. На объекте обновили бордюрный камень, установили плавающие колодцы. Дорога ведет на объездную трассу, и по ней можно доехать до садоводческих товариществ, например, "Весна", "Ласка", "Париж", "Спутник", "Мичуринец".

При фрезеровании верхнего слоя асфальтобетонного покрытия выяснилось, что местами имеются пучины и бугры, поэтому специалисты подрядной организации произвели усиление дорожного полотна и только после этого уложили верхний слой. На объекте обновят дорожные знаки и стойки, а также перильное ограждение протяженностью 80 метров. По завершении всех работ будет нанесена разметка.