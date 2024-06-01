Россияне рассказали, сколько готовы платить за мобильную связь

| Фото: предоставлено пресс-службой Банка ВТБ (ПАО) | Фото: предоставлено пресс-службой Банка ВТБ (ПАО)

Почти половина опрошенных россиян (49%) в среднем платят до 600 рублей в месяц за мобильную связь и интернет. Треть (30%) платят от 600 до 1000 рублей в месяц и 21% - более 1000 рублей. При этом комфортным уровнем для большинства россиян (54%) был бы тариф до 400 рублей в месяц, то есть они хотели бы платить за сотовую связь в среднем на 200 рублей меньше. Такие выводы содержатся в результатах опроса*, проведенного ВТБ и банком “Открытие”.

Среди регионов самый большой объем трат приходится на жителей Москвы и Московской области, а также Северо-Кавказского федерального округа - 30% из них платят больше 1000 рублей в месяц за услуги мобильных операторов. В то время как в Уральском и Северо-Западном округах жители чаще пользуются самыми недорогими тарифами (31%) – до 200 или 400 рублей.

54% опрошенных хотели бы платить за связь до 400 рублей в месяц; примерно треть - до 800 рублей, и лишь для 11% платеж более 800 рублей вполне комфортен.

Отметим, что больше половины жителей Уральского федерального округа (54%) платят за себя и кого-то из членов семьи, тогда как в среднем по России это делают 48%.

Большинство опрошенных уральцев (56%) назвали дорогой тарифный план и наличие более выгодного предложения в качестве основного повода сменить оператора. Еще для 19% - низкое качество связи, для 16% - медленный интернет, для 4% - спам-звонки. При этом в перечне самых важных услуг большинство (61%) отметили гигабайты интернета.

"Большинство россиян находят текущие цены на мобильную связь относительно комфортными, хотя предпочли бы тратить меньше. Половина жителей оплачивает связь не только за себя, но и за членов своей семьи, а также, например, покупает дополнительные SIM-карты для планшетов и других дополнительных девайсов, детских часов, управления охранными системами. Поэтому важно предоставлять абонентам возможность выбирать важные для них опции и отказываться от ненужных. Такой “конструктор” позволяет пользователям управлять наполнением тарифов и их стоимостью. ВТБ Мобайл в ближайшее время оптимизирует данную опцию, сделав ее более удобной для клиентов", - прокомментировал генеральный директор ВТБ Мобайл Алексей Чернецов.

*Опрос проводился в возрастных группах от 18 до 60 лет, среди жителей городов с населением свыше 100 тыс. жителей.

пресс-служба ВТБ (ПАО)