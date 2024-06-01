15 наград на Всероссийской студвесне завоевали студенты Тюменской области
Общество, 19:40 17 июня 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
15 наград по восьми направлениям Российской студвесны завоевали студенты из Тюменской области. На Всероссийском фестивале в Ставрополе регион представили 62 человека из девяти учебных заведений, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
В числе побед - пять наград первой степени, по четыре – второй и третьей, два спецприза.
Всего студенты из Тюменской области представили 21 концертный номер и девять проектов в не концертных направлениях.