15 наград на Всероссийской студвесне завоевали студенты Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15 наград по восьми направлениям Российской студвесны завоевали студенты из Тюменской области. На Всероссийском фестивале в Ставрополе регион представили 62 человека из девяти учебных заведений, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

В числе побед - пять наград первой степени, по четыре – второй и третьей, два спецприза.

Всего студенты из Тюменской области представили 21 концертный номер и девять проектов в не концертных направлениях.