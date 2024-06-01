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В летнюю смену "ДНК: ген и фен" в Тюмени попали 100 школьников из разных регионов

Общество, 15:10 18 июня 2024

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100 школьников 7-11 классов попали в летнюю смену "ДНК: ген и фен" Медико-фармацевтической школы Тюменского медицинского университета с 17 по 21 июня. Всего на участие в каникулярной школе поступило более 500 заявок от учеников из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Свердловской, Омской, Курганской, Челябинской областей, Башкортостана и Удмуртии, сообщает вуз.

Ребят ждут междисциплинарные состязания, занятия с преподавателями вуза и приглашенными экспертами. Среди них – заведующая лабораторией зоологии позвоночных, педагог дополнительного образования технопарка ФТЛ им. Капицы Мария Крюк, доцент департамента молекулярной и биологической физики МФТИ Евгений Куликов, руководитель департамента молекулярной и биологической физики МФТИ, доцент Андрей Инденбом.

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В первый день старшеклассники приняли участие в интеллектуальной игре по молекулярной биологии "Пенальти", которую провел руководитель ОМФШ, доцент кафедры биологии Денис Трушников, и в практикумах по фармации, хирургии, зоологии позвоночных, молекулярной биологии.

Программа школы нацелена на развитие интереса к естественной науке, способности нешаблонно мыслить, вдохновляться проектами и исследованиями.

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