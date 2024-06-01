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Житель Тюменской области ранил родственника ножом

Происшествия, 18:51 18 июня 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителя Бердюжского района, ударившего родственника ножом, будут судить в Тюменской области. Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, вечером 28 марта в с. Бердюжье произошла пьяная ссора между 45-летним обвиняемым и его родственником. Селянин схватил нож и нанёс им не менее двух ударов в грудь потерпевшему.

Благодаря своевременной медицинской помощи мужчина остался жив. В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

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# Бердюжский район , суд , уголовное дело

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