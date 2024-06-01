В УФО обсудили национальные цели развития страны

| Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в УФО | Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в УФО

Достижение национальных целей развития России в разрезе задач для муниципалитетов обсудили на расширенном заседании Совета по развитию местного самоуправления при полномочном представителе президента РФ в УФО. В заседании приняли участие главы городов – членов Ассоциации муниципальных образований "Города Урала" и сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева, сообщает пресс-служба полпреда.

"Важно, чтобы органы муниципальной власти видели максимально широкий спектр возможностей по достижению поставленных целей: пользовались всеми инструментами, которые предлагает федеральное правительство, использовали потенциал бизнес-сообщества, обменивались опытом с коллегами из других муниципалитетов", – сказал заместитель полпреда в УФО Борис Кириллов.

Также подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве между полномочным представителем президента России в УФО, Ассоциацией "Города Урала" и ВАРМСУ.