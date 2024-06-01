  • 18 июня 202418.06.2024вторник
  • USD89,0499
    EUR95,3906
  • В Тюмени 22..24 С 0 м/с ветер северный

В УФО обсудили национальные цели развития страны

Общество, 18:29 18 июня 2024

пресс-служба полпреда президента РФ в УФО | Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в УФО

Достижение национальных целей развития России в разрезе задач для муниципалитетов обсудили на расширенном заседании Совета по развитию местного самоуправления при полномочном представителе президента РФ в УФО. В заседании приняли участие главы городов – членов Ассоциации муниципальных образований "Города Урала" и сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева, сообщает пресс-служба полпреда.

"Важно, чтобы органы муниципальной власти видели максимально широкий спектр возможностей по достижению поставленных целей: пользовались всеми инструментами, которые предлагает федеральное правительство, использовали потенциал бизнес-сообщества, обменивались опытом с коллегами из других муниципалитетов", – сказал заместитель полпреда в УФО Борис Кириллов.

Также подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве между полномочным представителем президента России в УФО, Ассоциацией "Города Урала" и ВАРМСУ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# заседание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:39 18.06.202477 стобалльных результатов по ЕГЭ показали выпускники Тюменской области
20:31 18.06.2024Тюменцев приглашают на межрегиональный хакатон по программированию
19:35 18.06.2024Тобольские врачи спасли ребенка после укуса гадюки
18:40 18.06.2024Два самых безопасных села Тюменской области находятся в Аромашевском районе