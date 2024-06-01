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Кабинет предрейсового осмотра водителей открыли на тюменском автовокзале

Общество, 10:34 20 июня 2024

ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Кабинет предрейсового осмотра открыли на автовокзале в Тюмени. Благодаря телемедицинским технологиям, водители автобусов могут перед рейсом не заезжать в клинику. Сертифицированные специалисты удалённо измерят температуру, давление и частоту пульса, проверят наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

На путевом листе водителя выводится QR-код с данными о времени осмотра, ФИО медработника и лицензией медорганизации.

"Пассажирские перевозки должны быть удобными не только для пассажиров, но и для водителей. От этого напрямую зависит качество и безопасность обслуживания. На автовокзалах мы внедряем для пассажиров терминалы продажи билетов. Почему бы не сделать удобный сервис для водителей? Такой сервис значительно экономит их время", - сказал директор ГБУ ТО "Объединение автовокзалов и автостанций" Артём Антипин.

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# автовокзал , телемедицина

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