Тюменцы предпочитают путешествовать без багажа

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В период летних отпусков тюменцы все чаще предпочитают путешествовать без багажа, и пересылают почтой летний гардероб, авторские пледы, пластмассовые игрушки и местные сувениры, которые не помещаются в ручную кладь.

Для того, чтобы путешествие прошло комфортно, а процесс оформления и получения был быстрым, удобным и безопасным Почта России напоминает клиентам, что вес простой посылки не должен превышать 20 кг, а сумма трёх измерений сторон — 300 см.

"Если оформить курьерскую посылку с доставкой на дом, то вес такой посылки может достигать 31,5 кг", - сообщает пресс-служба УФПС по Тюменской области.

Важно также правильно упаковать посылку, чтобы предметы не перемещались внутри. Приобрести упаковку можно самостоятельно или в почтовом отделении. Также можно выбрать дополнительные опции, и отправлять хрупкие вещи с пометкой "Осторожно" и заказать SMS-уведомление о прибытии отправления в отделение и вручении адресату.

Во избежание неприятностей важно ознакомиться со списком предметов, ограниченных к пересылке.

Оформляя посылку онлайн на сайте или в мобильном приложении, отправитель получает бонусы, которыми потом можно расплатиться за отправку писем и посылок.