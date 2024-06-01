  • 22 июня 202422.06.2024суббота
  • USD87,9595
    EUR94,2606
  • В Тюмени 24..26 С 2 м/с ветер южный

Тюменцы предпочитают путешествовать без багажа

Общество, 11:02 22 июня 2024

Почта России

В период летних отпусков тюменцы все чаще предпочитают путешествовать без багажа, и пересылают почтой летний гардероб, авторские пледы, пластмассовые игрушки и местные сувениры, которые не помещаются в ручную кладь.

Для того, чтобы путешествие прошло комфортно, а процесс оформления и получения был быстрым, удобным и безопасным Почта России напоминает клиентам, что вес простой посылки не должен превышать 20 кг, а сумма трёх измерений сторон — 300 см.

"Если оформить курьерскую посылку с доставкой на дом, то вес такой посылки может достигать 31,5 кг", - сообщает пресс-служба УФПС по Тюменской области.

Важно также правильно упаковать посылку, чтобы предметы не перемещались внутри. Приобрести упаковку можно самостоятельно или в почтовом отделении. Также можно выбрать дополнительные опции, и отправлять хрупкие вещи с пометкой "Осторожно" и заказать SMS-уведомление о прибытии отправления в отделение и вручении адресату.

Во избежание неприятностей важно ознакомиться со списком предметов, ограниченных к пересылке.

Оформляя посылку онлайн на сайте или в мобильном приложении, отправитель получает бонусы, которыми потом можно расплатиться за отправку писем и посылок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Почта России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:09 22.06.2024Тюменский МТЦ "Космос" запускает спецпроект "В объективе"
13:41 22.06.2024Тюменские нейрохирурги провели операцию пациентке при полном сознании
12:48 22.06.2024Тюменцы в рамках акции спели песню "Журавли"
12:03 22.06.2024Условный пожар ликвидировали огнеборцы на ишимской энергостанции