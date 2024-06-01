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Ялуторовский район возглавил региональный рейтинг по содействию конкуренции

Экономика, 13:04 21 июня 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Лидером регионального рейтинга по содействию конкуренции стал Ялуторовский район. Об этом сообщил глава муниципального образования Андрей Гильгенберг.

При оценке учитывались показатели развития товарных рынков, инвестиционный климат, отсутствие нарушений антимономольного законодательства и оценка органов власти предпринимательским сообществом.

"Такого результата нам удалось достичь благодаря слаженной работе администрации района с бизнесом", - подчеркнул глава муниципалитета.

Благодарственное письмо от имени губернатора Тюменской области Александра Моора Андрею Гильгенбергу вручил директор регионального департамента экономики Михаил Скворцов.

администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

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