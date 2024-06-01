Как бороться с бабочкой-боярышницей в огороде, рассказали тюменским дачникам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Применять химию против гусениц боярышницы советует тюменским садоводам руководитель питомника "Плодовое" Светлана Гаврилова. Об угрозе этого вредителя для плодовых культур она рассказала информационному агентству "Тюменская линия".

"Химию покупать — однозначно. Такое огромное количество их. Вспышка боярышницы бывает не каждый год. В этом году ее просто несусветное количество", — отметила специалист.

Светлана Гаврилова напомнила, что сама по себе бабочка-боярышница вреда не несет — насекомое лишь опыляет цветы и получает свое питание. А вот из ее яиц развиваются гусеницы, которые повреждают все садовые культуры. Это рябина, боярышник, яблоня, черемуха, груша.

"Из личинок вылупятся червяки. Конечно, тогда их будет очень много, надо будет применять только химию. Руками это будет очень сложно собрать. Представьте: шесть, восемь, десять метров черемуха, попробуй ее обобрать", — отметила Светлана Гаврилова.

Росту численности данного вида насекомых поспособствовало прошлогоднее теплое и влажное лето, когда бабочки отложили яйца, гусеницы росли в комфортных условиях и через год преобразовались в бабочек, считает профессор кафедры зоологии, эволюционной экологии животных Школы естественных наук ТюмГУ Виталий Столбов.

Боярышницы — широко распространенный вид бабочек в Тюменской области. Такую численность они дают с периодичностью раз в шесть-семь лет.

Вера Коршунова, Александр Лабыкин