Массовое нашествие бабочек-боярышниц наблюдают тюменцы

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Массовое нашествие бабочек-боярышниц наблюдают жители Тюмени вторую неделю. В первую очередь насекомых видят на цветущих кустарниках и деревьях.

Этот год оказался благоприятным для увеличения их численности, сообщил корреспонденту "Тюменской линии" профессор кафедры зоологии, эволюционной экологии животных Школы естественных наук ТюмГУ Виталий Столбов.

"Нашествие бабочек-боярышниц – абсолютно естественное явление. Случаются периоды, когда их численность становится либо выше, либо ниже. Боярышницы – широко распространенный вид бабочек в Тюменской области. Они с периодичностью раз в шесть-семь лет дают такую численность. Сейчас как раз такая вспышка", - пояснил он.

Росту численности данного вида насекомых поспособствовало прошлогоднее теплое и влажное лето, когда бабочки отложили яйца, гусеницы росли в комфортных условиях и через год преобразовались в бабочек. Но если горожане с удовольствием наблюдают за порханием белокрылых, то садоводы бьют тревогу.

"Боярышница развивается на кустарниках, деревьях семейства розоцветных, прежде всего на черемухе, яблоне, боярышнике, груше. Они питаются нектаром, могут сидеть на цветущих растениях. В садах при массовой численности могут навредить. Садоводам нужно начинать бороться с гусеницами, собирать их руками, либо инсектициды применять, но разумно", - рассказал профессор Столбов.

Гусеницы у данного вида насекомых имеют черную окраску с двумя желто-оранжевыми полосками по бокам. Они оплетают паутиной верхушки веток и хорошо видны.

Заметить боярышниц можно также на лужах, где они пьют воду, на навозе – получают минеральные вещества. Для людей бабочки ничем не опасны, ими можно любоваться.

В разные годы вспышки численности могут давать разные насекомые, сложно предсказать, какие именно проявятся в этом году, сказал Виталий Столбов. Тюменцы успели отметить для себя активизирующихся мошек.

Анжела Лебедева