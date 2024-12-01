Как украсить елку к Новому году, рассказала тюменский декоратор

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Как можно украсить елку к Новому году, рассказала тюменский декоратор Ольга Гринько. Эксперт предлагает пойти по пути минимализма либо выбрать пышный максимализм.

Нарядить елку можно по-старинке: гирляндами, дождиком, одиночными шариками. Или другой вариант — несколько небольших бархатных бантов или только гирлянда. Трендом года Ольга Гринько называет украшение елки одним огромным бантом.

Еще один вариант — каждую веточку елки обмотать гирляндой "роса", потребуется не менее 50 метров. Это займет немало времени, но результат того стоит, приводит мнение эксперта издание "Тюменская область сегодня".