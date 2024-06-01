Три автомобиля УАЗ отправили на СВО сельхозпредприятия Омутинского района
Три автомобиля УАЗ отправили участникам специальной военной операции сельхозпредприятия Омутинского района. Об этом сообщает администрация муниципального образования.
"Волонтёры общественного штаба "ZA НАШИХ" загрузили в каждый автомобиль посылки, маскировочные сети, пледы. Они комплектовали груз исходя из потребностей и нужд военнослужащих. С самого начала СВО руководители сельхозпредприятий и предприниматели нашего района заняли активную гражданскую позицию и в числе первых откликнулись на призыв об оказании помощи мобилизованным", - уточнил глава Олег Кузнецов.
Он отметил, что сбор гуманитарной помощи не заканчивается. А земляков, которые участвуют в специальной военной операции, дома ждут их близкие.