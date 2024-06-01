Три автомобиля УАЗ отправили на СВО сельхозпредприятия Омутинского района

| Фото: администрация Омутинского района | Фото: администрация Омутинского района

Три автомобиля УАЗ отправили участникам специальной военной операции сельхозпредприятия Омутинского района. Об этом сообщает администрация муниципального образования.

| Фото: администрация Омутинского района | Фото: администрация Омутинского района

"Волонтёры общественного штаба "ZA НАШИХ" загрузили в каждый автомобиль посылки, маскировочные сети, пледы. Они комплектовали груз исходя из потребностей и нужд военнослужащих. С самого начала СВО руководители сельхозпредприятий и предприниматели нашего района заняли активную гражданскую позицию и в числе первых откликнулись на призыв об оказании помощи мобилизованным", - уточнил глава Олег Кузнецов.

Он отметил, что сбор гуманитарной помощи не заканчивается. А земляков, которые участвуют в специальной военной операции, дома ждут их близкие.