  • 21 июня 202421.06.2024пятница
  • USD85,4176
    EUR91,4543
  • В Тюмени 20..22 С 1 м/с ветер северо-западный

Три автомобиля УАЗ отправили на СВО сельхозпредприятия Омутинского района

Общество, 18:52 21 июня 2024

администрация Омутинского района | Фото: администрация Омутинского района

Три автомобиля УАЗ отправили участникам специальной военной операции сельхозпредприятия Омутинского района. Об этом сообщает администрация муниципального образования.

администрация Омутинского района | Фото: администрация Омутинского района

"Волонтёры общественного штаба "ZA НАШИХ" загрузили в каждый автомобиль посылки, маскировочные сети, пледы. Они комплектовали груз исходя из потребностей и нужд военнослужащих. С самого начала СВО руководители сельхозпредприятий и предприниматели нашего района заняли активную гражданскую позицию и в числе первых откликнулись на призыв об оказании помощи мобилизованным", - уточнил глава Олег Кузнецов.

Он отметил, что сбор гуманитарной помощи не заканчивается. А земляков, которые участвуют в специальной военной операции, дома ждут их близкие.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гуманитарная помощь , Омутинский район , СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:56 21.06.2024Акция "Трезвая пятница" прошла на Цветном бульваре в Тюмени
20:32 21.06.2024Тюменские выпускники станцевали вальс на набережной города
19:39 21.06.2024Тоболячка расскажет всей стране про гастрономический фестиваль "Сибирский баурсак"
19:08 21.06.2024Картину тюменского художника-филумиста передали в Государственный исторический музей