Водителя без прав задержали по дороге в Тюмень

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобилиста без водительских прав остановили инспекторы ДПС в Уватском районе на дороге Тюмень - Ханты-Мансийск. 54-летний мужчина ехал из с. Демьянское в Тюмень. Машину бесправника эвакуировали.

Также в Уватском районе автоинспекторы помогли водителю сломавшегося большегруза. Всего на федеральной трассе 21 июня несут службу четыре наряда спецвзвода полка ДПС, сообщает региональная Госавтоинспекция.