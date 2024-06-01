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Водителя без прав задержали по дороге в Тюмень

Происшествия, 14:15 21 июня 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобилиста без водительских прав остановили инспекторы ДПС в Уватском районе на дороге Тюмень - Ханты-Мансийск. 54-летний мужчина ехал из с. Демьянское в Тюмень. Машину бесправника эвакуировали.

Также в Уватском районе автоинспекторы помогли водителю сломавшегося большегруза. Всего на федеральной трассе 21 июня несут службу четыре наряда спецвзвода полка ДПС, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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