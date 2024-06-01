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Условный пожар ликвидировали огнеборцы на ишимской энергостанции

Общество, 12:03 22 июня 2024

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Пожарно-тактические учения на объекте энергетики провели спасители в Ишиме. По тактическому замыслу произошло возгорание масла в баке и вокруг автотрансформатора в зоне обвалования, сообщает МЧС Тюменской области в своих аккаунтах в соцсетях.

"Перед личным составом подразделений пожарной охраны стояла задача выработать тактику действий для решающего направления тушения пожара, провести разведку, на практике отработать приемы и способы тушения такого рода пожаров, спасение и эвакуацию людей в безопасную зону", - уточнили сотрудники службы.

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В учениях участвовали работники энергообъекта. Они первыми обнаружили "пожар", провели отключение электроэнергии и организовали встречу пожарно-спасательных подразделений. В ликвидации условного возгорания было задействовано девять единиц техники и 45 человек личного состава подразделений 18-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Все поставленные перед участниками учебного мероприятия цели и задачи были достигнуты.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар , энергетика

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