Проект этнохореографии "Наше наследие" реализуют в Тюмени и Ялуторовске

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Проект "Наше наследие. Традиционный песенный фольклор" реализуется в Тюмени, Ялуторовске. АНО Тюменской области "Дом народных народных художественных промыслов и ремесел" и клуб "Тюменский областной дом этнографии и фольклора им. Ф.К. Зобнина и П.А. Городцова" выиграли грант среди восьми участников конкурса СО НКО департамента культуры Тюменской области в мае 2024 г.

Два любительских творческих коллектива МАУК "Арт-Вояж" Ялуторовска уже начали занятия по этнохореографии и песенному фольклору юга Тюменской области – это "Народный хор русской песни" под руководством Нины Игнатченко и вокальный ансамбль "Казачья станица" Вера Шипицина, сообщила ИА "Тюменская линия" инициатор, автор проекта Ярослава Мельникова.

"Яркая и самобытная культура юга Тюменской области имеет богатую историю, уходящую вглубь столетий. Историки, этнографы, фольклористы, изучившие сотни архивных материалов, утверждают, что самый эффективный способ познания, погружения, сопричастности, преемственности – это живая передача знаний, умений, навыков, традиций из рук в руки, из уст в уста. Через живое общение с носителями и хранителями культуры, через прикосновение к объектам нематериального этнокультурного достояния, а именно региональным музыкальным фольклорным традициям с более чем вековой историей", - пояснила она.

Проект поможет четырем муниципальным творческим коллективам окунуться в самобытный мир регионального фольклора не просто в виде разовых акций и мастер-классов, а в системе занятий для получения конкретного результата. Участники освоят диалектные особенности в песенном фольклоре, исполнительские нюансы, звучания определенных жанров с постановкой движений плясовых и бытовых танцев.

Организаторы проведут 13 занятий с каждым коллективом.

"Важно не отрывать песню от танца и продолжать сохранять бытовые танцы, песенные и линейные кадрили, хороводы. Необходимо не только возвращение фольклора в места бытования, поднятие престижа местного материала среди специалистов в сфере культуры Тюменской области - руководителей коллективов, участников коллективов, художественных руководителей, режиссеров, зрителей", - уверена Ярослава.

К работе в проекте привлечены специалисты, имеющие опыт фольклорно-этнографических экспедиций, формировании объектов НЭД народов Тюменской области, практики и исследователи. Курируют реализацию проекта - член регионального экспертного совета по отбору и оценке объектов нематериального этнокультурного достояния народов Тюменской области, руководитель клуба "Тюменский областной дом этнографии и фольклора им. Ф.К. Зобнина и П.А. Городцова" Ярослава Мельникова и преподаватель высшей категории МАУ ДО ДШИ "Этюд", гармонист и этнохореограф, руководитель детского фольклорного ансамбля "ЯрецЪ" Николай Мельников.

Также для участия в проекте будет привлечен юный гармонист-виртуоз Илья Репин. Он практически единственный в области, владеющий игрой на гармони "русского строя" и елецкой рояльной гармони.

"По итогам реализации проекта будет сформирован пакет фольклорных и методических материалов для дальнейшего изучения и применения в практике коллективов, также будет презентована программа каждого творческого коллектива состоящая из локальных (региональных) жанров традиционного музыкального фольклора (НЭД)", - добавила автор проекта.

Свои успехи и достижения коллективы – участники "Нашего наследия" представят на концертах к Году семьи и 80-летию Тюменской области.

Проект реализуется при поддержке департамента культуры Тюменской области с использованием средств областного бюджета в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура" до конца ноября 2024 года.

Анжела Лебедева