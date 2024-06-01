Тюменский агроном рассказала, как защитить картофель от колорадского жука

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сплошную обработку любым разрешенным инсектицидом можно провести сейчас, чтобы защитить от вредителей картофель. Проводить ее нужно по листу, рассказала агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Елена Шадрина.

Сроки защитного действия у большинства препаратов по вегетации - 20 дней. В нашем регионе жук может развиваться в двух поколениях, все зависит от погодных условий.

Как пишет tmn.aif.ru, многие садоводы задаются вопросом: почему на посадках картофеля ползают взрослые колорадские жуки, если перед посадкой проводилось протравливание семенного картофеля. По словам агронома, у колорадского жука зимуют в почве взрослые особи. Так как этой зимой снега было очень много, жуки отлично перезимовали и когда земля прогрелась, вышли питаться и делать яйцекладки.

Если на кустах жуки живые, а клубни перед посадкой были обработаны, значит препарат, которым работали - подделка или был неправильно приготовлен рабочий раствор (малая концентрация). При применении оригинальных препаратов жук, выползающий из почвы, сразу погибает.

"Ещё один момент наблюдаем в этом году: клубни картофеля, не выкопанные случайно осенью, отлично перезимовали и уже взошли, намного опередив клубни, посаженные весной. Вот на таких всходах, не обработанных протравителем, тоже, в первую очередь, появятся жуки", - сказала Елена Шадрина.