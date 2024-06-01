Житель Вагайского района убил сына поленом

| Фото: управление СК РФ по Тюменской области | Фото: управление СК РФ по Тюменской области

Завершается расследование уголовного дела в отношении жителя Вагайского района, обвиняемого в причинении смертельных травм своему сыну.

По версии следствия, 24 апреля 72-летний обвиняемый пришел в гости к своему 41-летнему сыну. На веранде частного жилого дома, расположенного в с. Аксурка между родственниками произошел конфликт, в ходе которого отец взял полено и нанес им не менее четырех ударов по голове потерпевшему, а также несколько ударов руками и ногой. После содеянного напавший ушел из дома, а последний через непродолжительное время от полученной травмы скончался. Об этом сообщает управление СК РФ по Тюменской области.

| Фото: управление СК РФ по Тюменской области | Фото: управление СК РФ по Тюменской области

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.