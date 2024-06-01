  • 23 июня 202423.06.2024воскресенье
  • USD87,9595
    EUR94,2606
  • В Тюмени 27..29 С 2 м/с ветер юго-восточный

Художник Геннадий Губин передал в тобольский музей 77 работ

Общество, 15:11 23 июня 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

77 своих работ безвозмездно передал в фонды Тобольского музея-заповедника член Союза художников России Геннадий Губин, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Это стало подарком к 80-летию Тюменского регионального отделения "Союза художников России".

Геннадий Губин — выпускник Уральского училища прикладного искусства и Ленинградского Высшего художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной. С 1972 года он живет и творит в Тобольске. Известен как постоянный участник выставок разного уровня, в том числе международных.

Переданные в фонды живописные работы охватывают творческий период с 1977 по 2018 годы. Это написанные маслом натюрморты, городские и сельские пейзажи, виды Тобольского кремля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Тобольский музей-заповедник , художник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:04 23.06.2024На форуме "Утро" разработают предложения по поддержке молодёжи в кадрах, образовании и семье
15:31 23.06.2024Ми-8 эвакуирует "раненого" человека с футбольного поля стадиона "Геолог" в Тюмени
15:11 23.06.2024Художник Геннадий Губин передал в тобольский музей 77 работ
14:47 23.06.2024Молодых агролюбителей из Тюменской области приглашают на образовательный форум "Ростов"