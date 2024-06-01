Художник Геннадий Губин передал в тобольский музей 77 работ

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

77 своих работ безвозмездно передал в фонды Тобольского музея-заповедника член Союза художников России Геннадий Губин, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Это стало подарком к 80-летию Тюменского регионального отделения "Союза художников России".

Геннадий Губин — выпускник Уральского училища прикладного искусства и Ленинградского Высшего художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной. С 1972 года он живет и творит в Тобольске. Известен как постоянный участник выставок разного уровня, в том числе международных.

Переданные в фонды живописные работы охватывают творческий период с 1977 по 2018 годы. Это написанные маслом натюрморты, городские и сельские пейзажи, виды Тобольского кремля.