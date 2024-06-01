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На форуме "Утро" разработают предложения по поддержке молодёжи в кадрах, образовании и семье

Общество, 16:04 23 июня 2024

пресс-служба полпредства президента РФ в УФО | Фото: пресс-служба полпредства президента РФ в УФО

Образовательная часть форума открылась панельной дискуссией "Утро Успеха: планы и перспективы для работающей молодежи Урала". В ней принял участие заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов.

"По поручению полпреда Владимира Якушева в этом году на форуме собралась рабочая и работающая молодёжь, потому что на рынке труда сложилась непростая ситуация с кадровым дефицитом. Темы продвижения молодых людей в рабочие специальности, промышленность и бизнес - это важнейшие направления. Задача на форуме "Утро" понять, какие ещё дополнительные меры и шаги со стороны органов исполнительной власти, общества и молодёжи мы должны предпринять, чтобы обеспечить движение вперед не на годы, а на десятилетия и столетие", - отметил Борис Кириллов.

Он подчеркнул, что участникам форума предстоит работа над предложениями по трем ключевым блокам: кадры, образование и семья. Итоговые наработки представят 28 июня полномочному представителю президента в УФО Владимиру Якушеву.

Напомним, форум "Утро" проходит в Екатеринбурге с 22 по 28 июня. В нем участвуют более 1 тыс. человек из 44 регионов России.

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# Владимир Якушев , Форум Утро

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